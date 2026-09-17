BM Genel Kurulu öncesi dikkat çeken gelişme: ABD, Mahmud Abbas’a vize vermedi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, BM Genel Kurulu toplantıları için gerçekleştirmeyi planladığı ABD ziyareti vize engeline takıldı. Washington yönetiminin başvuruyu kabul etmemesi üzerine Abbas’ın Genel Kurul oturumuna uzaktan bağlanarak konuşma yapması bekleniyor.

Abbas’ın yanı sıra Genel Kurul kapsamında ABD’ye seyahat etmesi beklenen bazı Filistinli yetkililerin de vize başvurularının reddedildiği aktarıldı.

Vize reddinin gerekçesi ne?

Filistinli bir yetkili, kendisine vize verilmemesine gerekçe olarak, “Herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklayan 212(a)(3)(B) maddesinin” gösterildiğini belirtti. Ancak Mahmud Abbas’ın vize başvurusunun reddedilmesinde aynı gerekçenin kullanılıp kullanılmadığının bilinmediği kaydedildi.

ABD’den Filistin Yönetimi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Filistin Yönetimi yetkililerine yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu kararın “reform yapmadıkları, ABD’ye verdikleri taahhütlere aykırı davrandıkları ve barış umutlarını baltalayan faaliyetlerini sürdürdükleri” gerekçelerine dayandırıldığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Mahmud Abbas’a vize verilmediğine ilişkin haberlere ise doğrudan değinilmedi.

Geçen yıl da BM Genel Kurulu’na katılamamıştı

ABD yönetiminin vize vermemesi nedeniyle Mahmud Abbas, geçen yıl BM Genel Kurulu’na katılamamış ve Genel Kurul’a video mesaj yoluyla hitap etmişti.