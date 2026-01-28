BM Genel Sekreteri Guterres, Basra Körfezi için itidal çağrısında bulundu

CCTV’nin haberine göre; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Basra Körfezi bölgesinde tırmanan gerilim ve askeri yığınak haberleri üzerine tüm taraflara maksimum itidale çağrısında bulundu.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in bölgedeki askeri tahkimat bildirimlerinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Sözcü Dujarric, açıklamasında "Genel Sekreter, İran ile ilgili tüm endişelerin en iyi şekilde diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla ele alınabileceğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, gerilimi düşürmeye yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılamakta ve tüm aktörleri bölgesel güveni güçlendirecek somut adımlar atmaya çağırmaktadır” ifadelerini kullandı.