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BM Genel Sekreteri Guterres: BM'nin Filistin halkına desteği sürecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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BM Genel Sekreteri Guterres: BM'nin Filistin halkına desteği sürecek
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Guterres, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nü andı.

"BM, Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir"

BM'nin Filistin halkının haklarına desteğini yineleyen Guterres, "BM, Filistin halkıyla ve onların barış, güvenlik ve haysiyet içinde yaşamaya yönelik devredilemez haklarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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