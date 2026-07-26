BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır

Şeybani, görüşmelerde Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek verilmesi amacıyla BM ile iş birliğinin güçlendirilmesini değerlendirdiklerini belirtti. Hükümetin önceliğinin güvenlik ve istikrarı sağlamak olduğunu ifade eden Şeybani, silahlı unsurların devlet çatısı altında toplanması ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesine odaklanan bir barış stratejisi yürüttüklerini dile getirdi.

Son dönemde yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü kaydeden Şeybani, bunun dünyanın en büyük gönüllü geri dönüş hareketlerinden biri olduğunu söyledi. Suriye'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Şeybani, bu sürecin başarıya ulaşmasının küresel iş birliğiyle mümkün olacağını ifade etti.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik faaliyetlerinin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savunan Şeybani, Birleşmiş Milletler'in ülkede daha etkin ve destekleyici bir rol üstlenmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca Suriye ile BM arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, Suriye halkının ülkesinin yeniden inşasında aktif rol alma fırsatına sahip olduğunu belirtti.

"Suriye'nin yeniden inşasına destek vermeliyiz"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Birleşmiş Milletler'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine verdiği desteğin değişmediğini vurguladı. Tüm ihlallerin sona erdirilmesi çağrısında bulunan Guterres, BM'nin hem Suriye yönetimi hem de uluslararası toplumla birlikte ülkenin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Suriye'nin zorlu bir çatışma döneminin ardından yeniden yapılanma sürecine girdiğini ifade eden Guterres, "Şiddetli bir savaşın ardından hiçbir ülke tek başına yeniden ayağa kalkamaz. Bu nedenle Suriye'nin yeniden inşa çabalarına kararlılıkla destek vermeliyiz." dedi.

Suriye halkının uzun yıllar boyunca büyük acılar yaşadığını hatırlatan Guterres, buna rağmen toplumun dayanıklılığını ve ülkesine bağlılığını koruduğunu belirterek, daha iyi bir gelecek inşa edilmesi için uluslararası desteğin önemine dikkat çekti.

"Golan Tepeleri Suriye toprağıdır"

Basın toplantısında Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlayan Guterres, BM'nin Golan Tepeleri konusundaki tutumunun açık olduğunu söyledi.

"Golan Tepeleri Suriye toprağıdır." diyen Guterres, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden her türlü girişimin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu ve sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Golan Tepeleri ve Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin daha önce de BM tarafından birçok kez kınandığını hatırlatan Guterres, bu konuda temel sorumluluğun BM Güvenlik Konseyine ait olduğunu belirtti. BM'nin uluslararası hukukun uygulanmasını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Guterres, Suriyelilere ait hakların korunması konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.