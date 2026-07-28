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BM Genel Sekreteri Guterres: İstikrarlı ve kapsayıcı Suriye, bölgesel refaha katkı sağlayacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İstikrarlı ve kapsayıcı bir Suriye bölgesel refaha katkı sağlayacak” dedi.

Haber Merkezi
DHA
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BM Genel Sekreteri Guterres: İstikrarlı ve kapsayıcı Suriye, bölgesel refaha katkı sağlayacak
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstikrarlı ve kapsayıcı bir Suriye, bölge genelinde ve ötesinde istikrar ile refaha katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki süreç kolay olmayacak, ancak herkesin onur, eşitlik, güvenlik ve barış içinde yaşayabileceği bir ülkenin inşasına yardımcı olmak için gerçek bir fırsat var” ifadelerini kullandı.

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