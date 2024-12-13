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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmada öncülüğü için teşekkür etti.

Haber Merkezi
AA
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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BM Sözcülük Ofisi'nden Genel Sekreterin Ankara Bildirisi'ne ilişkin değerlendirmesine dair yazılı açıklama yapıldı.

Guterres'in Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in tartışmalı meseleleri dostluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde çözme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in teknik müzakerelerin başlaması ve sürece ilişkin olumlu çıktıları dört gözle beklediği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

"BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme konusundaki girişimi ve anlaşmanın uygulanmasına desteği için teşekkürlerini iletir." ifadesi kullanılan açıklamada, BM'nin sürece destek vermeye hazır olduğunun altı çizildi.

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