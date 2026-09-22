BM Genel Sekreteri'nden tarihi itiraf

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev yaptığı yıllar boyunca dünyada pek çok krizle karşılaştığını ancak Gazze'deki durumun benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını ifade etti. Görev süresi boyunca yaşanan en büyük yıkım ve can kayıplarının bu süreçte meydana geldiğini vurgulayan Guterres, bölgede yaşanan insani dramın derinliğine işaret etti.

Sivil kayıplar ve insani kriz vurgusu

Açıklamalarında sivillerin ve insani yardım çalışanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikelere değinen Genel Sekreter, uluslararası toplumun ve BM mekanizmalarının bu süreçteki rolünü değerlendirdi. Guterres, sivil altyapının tahrip edilmesi ve yardım ulaştırılmasında yaşanan engellerin krizi daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Uluslararası topluma acil çağrı

Guterres, çatışmaların durdurulması ve kalıcı bir barış zemininin oluşturulması amacıyla uluslararası aktörlere sorumluluk alma çağrısını yineledi. Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğinin altını çizen BM lideri, krizin çözümü için diplomasi kanallarının kararlılıkla işletilmesi gerektiğini belirtti.