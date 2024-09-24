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BM Güvenlik Konseyi "Lübnan" gündemiyle toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Fransa'nın talebiyle Lübnan'daki gelişmeleri görüşmek üzere yarın (çarşamba günü) acil oturum düzenleyecek.

Haber Merkezi
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BM Güvenlik Konseyi "Lübnan" gündemiyle toplanacak
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 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.

Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.

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