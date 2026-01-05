BM Güvenlik Konseyi, Venezuela konulu acil toplantı düzenleyecek

  1. Ekonomim
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısıyla ilgili bugün acil bir toplantı düzenleyecek. Katılımcıların henüz kesinleşmediği, BM Genel Sekreteri Antnio Guterres’in toplantıya katılmasının beklendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonuyla ilgili bugün acil gündemle toplanacağı bildirildi.

ABD basını, Kolombiya’nın, daimi üyeler Rusya ve Çin’in desteğiyle BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdığını duyurdu.

Katılımcıların henüz kesinleşmediği, BM Genel Sekreteri Antnio Guterres’in toplantıya katılmasının beklendiği kaydedildi.

