BM: İki devletli bir çözüm Orta Doğu’ya uzun vadeli istikrar getirir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in bombardımanının devam ettiği Gazze Şeridi’nin tam bir ablukaya alınmasının ardından yaptığı açıklamalarda İsrail’in güvenlik endişelerini anladıklarını ancak Filistin halkının kendi devletini kurmak istemesinin de haklı bir talep olduğunu belirterek “Sadece müzakere ile gelen barış ve iki devletli bir çözüm bölgeye ve Orta Doğu’nun genelinde uzun vadeli bir istikrar getirebilir” ifadelerini kullandı. Guterres sözlerine “Hiçbir neden bu şiddeti meşrulaştıramaz” diyerek Hamas’ın askeri kanadı tarafından başlatılan şiddeti de güçlü bir şekilde kınadı.

TSİ 19:30’da BM genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail ve Gazze arasında giderek tırmanan savaş hali hakkında kritik açıklamalar yaptı ve bir kez daha sivillere yönelik saldırıların uluslararası kanunlara aykırı olduğunu hatırlattı.

BM Genel Sekreteri “Bugün İsrail’in Gazze Şeridi’ni tam bir ablukaya aldığını açıklamasından derin endişe duyuyorum. Elektrik, gıda ve yakıt, hiç biri Gazze Şeridi’ne giremeyecek. Gazze’deki insani durum bu ihtilaftan önce de oldukça kötüydü. Şimdi durum kat kat daha kötü olacak” ifadelerini kullandı.

Durumun 56 yıldır devam eden bir işgal ve çok uzun bir ihtilaftan ortaya çıktığına değinen BM Genel Sekreteri görünürde siyasi bir çözümün yakın görünmediğine dikkat çekerek “Bu katliam, nefret ve kutuplaşmadan oluşan zalim döngüyü sonlandırmanın zamanı geldi” dedi.

Hem İsrail’de hem de Gazze Şeridi’nde esirlerin bulunduğunu belirten Guterres, taraflarla görüştüklerini ve tüm saldırıların durdurulmasını ve esirlerin bırakılması çağrısı yaptıklarını belirterek “500’den fazla kadın ve çocuk Filistinlinin öldüğü haberi ile sarsıldık. İsrail’e askeri hareketlerin uluslararası kurallara göre yapılması gerektiğini söyledim ve sivillere dokunulmaması gerekiyor. Ancak yerleşim yerleri, okul ve bir caminin de hedef alındığı saldırılar oldu. Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor” diye konuştu.

BM’in erişimi olduğu tüm taraflara itidal çağrılarını yinelediğini belirten Guterres “Uluslararası topluma derhal insani yardımlara başlamaları çağrısı yapıyorum” sözleriyle giderek kötüleşen insani duruma dikkat çekti.