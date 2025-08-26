BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Gazze'deki kıtlık hızlı ivme kazanan bir aşamada

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de açlık ve kıtlığın yaygın olduğunu söyleyen Cherevko, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) yayımladığı raporda Gazze kentindeki kıtlığın doğrulanmasının sürpriz olmadığını vurguladı.

"Durumun değişmemesi halinde en kötü senaryoyu göreceğiz"

Cherevko, "(Gazze'deki kıtlık) Ne kadar korkunç olsa da bu, aylardır uyardığımız bir konu. Bunu gündeme getirdik ve mümkün olan her platformdan tehlikeye dikkat çekerek aylardır bunun yaşandığını söyledik. Bu durumun değişmemesi halinde en kötü senaryoyu göreceğiz." dedi.

IPC raporunda, mevcut durumunun bütünsel ve doğru bir şekilde ele alınmaması halinde kıtlığın Gazze'nin diğer bölgelerine de kolayca ulaşabileceğine dikkati çekildiğini hatırlatan Cherevko, "(Gazze'de) Kıtlığı şu anda durdurmanın tek yolu, yeterli miktarda malzeme girişine ve bunların en savunmasız insanlara ulaşmasına izin vermek. Karşılaştığımız engeller kaldırılmalı ve en savunmasız insanlara ulaşabilmemizi sağlamak için sürekli, öngörülebilir ve güvenli erişime izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Cherevko, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne yetersiz beslenme dolayısıyla getirilen hasta sayısında her geçen gün artış yaşandığına değinerek, bu durumun, aylardır devam eden bir kriz olduğunun altını çizdi.

"Önlenebilir ölümler zaten yaşandı"

"(Gazze'deki kıtlık) Şu anda oldukça hızlı bir şekilde ivme kazanan bir aşamadayız." diye konuşan Cherevko, talep ettikleri gibi, Gazze için tüm geçişlerin açılmasına ve yardım malzemelerinin yeterince hızlı ve uygun şekilde ulaştırılmasına izin verilmediğini dile getirdi.

UNOCHA Sözcüsü, Gazze'ye engelsiz insani yardım ulaştırmak için taleplerini sürdüreceklerini ancak bazı durumlar için geç kalındığını bildirdi.

IPC'nin kıtlıkla ilgili raporunun, insani yardımların ulaştırılmasıyla ilgili birçok açıdan geç kalındığını gösterdiğini söyleyen Cherevko, "Önlenebilir ölümler zaten yaşandı. Tamamen insan yapımı olan bu durum, durdurulmasını ve ele alınmasını istediğimizde önlenebilirdi. Ancak ne yazık ki hiçbir önlem alınmadı ve bunu durdurmak için yeterli adım atılmadı." şeklinde konuştu.

Cherevko, uluslararası toplum ve diğer paydaşların Gazze'deki durumla ilgili harekete geçmemesi halinde nelerin olabileceğini de tahmin edemediklerini kaydetti.

Ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'ne her gün yüzlerce kamyonun giriş yaptığını ancak şimdi bu sayının onlarla ifade edildiğini bildiren Cherevko, "Dolayısıyla olması gerekenin çok gerisindeyiz. Büyük ölçekte teslimat yapmaya hazırız. İnsanlara ulaşmak için her şeyimiz hazır. Ancak sahadaki koşullara ve çok daha fazla yardımın yanı sıra takviye için ticari malzemelerin de gelmesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Cherevko, Gazze'de görüştüğü insanların çok fazla korku ve belirsizlik yaşadığına dikkati çekerek, bu insanların neredeyse iki yıldır ölüm, yıkım ve yerinden edilmelere maruz kaldığını hatırlattı.

"Bu acıya ve açlığa son vermemiz gerekiyor"

İnsanların birçoğunun kırılma noktasına yaklaştığının altını çizen Cherevko, şöyle devam etti:

"Eğer bu yaşananlar durmazsa ve çatışmaya en yakında bir çözüm bulunamazsa geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacağımız konusunda çok endişeliyim. Bence en korkutucu düşünce bu. Kitlesel kayıplar, insanların zorla yerinden edildiğini görüyoruz. Tüm bu saldırıların devam ettiğini ve insanların açlıktan öldüğünü de görüyoruz. Umudumuz, ateşkesin sağlanması yönünde. Tüm rehinelerin koşulsuz ve derhal serbest bırakılmasına ihtiyacımız var ve durumun değişmesi gerekiyor. Bu acıya ve açlığa son vermemiz gerekiyor. Öngörülebilir ve güvenli erişime ihtiyacımız var."