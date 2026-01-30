  1. Ekonomim
  3. BM: İnsani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması için erişim sağlanmalıdır
BM: İnsani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması için erişim sağlanmalıdır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Sudan'da, özellikle son dönemde Jonglei eyaletinde yaşanan ve birçok ölüm, yaralanma ve yerinden edilmeye yol açan şiddetin sürekli tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, siviller için güvenli erişim çağrısı yaptı

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, sivillerin korunması gerektiğini belirten Guterres, insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması için erişimin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Guterres, "Güney Sudan Hükümeti ve muhalif güçleri, tüm askeri operasyonları derhal durdurmaya ve kapsayıcı diyalog yoluyla durumu yatıştırmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı. 

