BM: İran'da savaş başlangıcından bu yana 21 kişi idam edildi

Birleşmiş Milletler'in (BM) aktardığına göre İran'da rejim, savaşın başlangıcından bu yana 21 kişiyi idam etti, 4 binden fazla kişiyi ise tutukladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlattığı savaştan bu yana Ocak 2026’da İran’ı sarsan protestolarla bağlantılı olarak en az dokuz kişinin, "muhalefet gruplarına üye oldukları" iddiasıyla 10 kişinin, "casusluk" suçlamasıyla ise iki kişinin idam edildiğini açıkladı.

OHCHR, ayrıca "milli güvenlik" gerekçesiyle 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre komiserlik, birçok tutuklunun zorla kaybedilme, işkence veya “zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele” mağduru olduğunu; bu muamelelerin arasında bazen televizyonda yayınlanan zorla yaptırılan itiraflar ve yalancı infazların da yer aldığını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İran halkının, çatışmanın halihazırdaki ağır etkilerinin üstüne bir de yetkililer tarafından haklarının sert ve acımasız bir şekilde elinden alınmaya devam etmesinden büyük bir dehşet duyuyorum."

Türk, İran hükümetini tüm idamları durdurmaya, idam cezasının uygulanmasına moratoryum getirmeye, adil yargılamaları sağlamaya ve keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişileri derhal serbest bırakmaya çağırdı.

İnsan hakları örgütlerine göre İran, Çin'den sonra dünyada en fazla idamın gerçekleştirildiği ikinci ülke.