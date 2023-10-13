  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. BM: İsrail'den sivillere baskı durumu trajediye çevirir
Takip Et

BM: İsrail'den sivillere baskı durumu trajediye çevirir

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirtti.

Bu çerçevede İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktaran Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulundu.

Dujarric, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

"BM güçlü bir şekilde İsrail ordusunun bu yönde talimatına karşı çıkıyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullanan Dujarric, böyle bir hamlenin halihazırda çok kötü olan durumu "trajediye" çevireceğini vurguladı.

İngiltere, İsrail'e destek için bölgeye savaş gemilerini gönderiyor

İsrail Haberleri

İngiltere, İsrail'e destek için bölgeye savaş gemilerini gönderiyor
Fransa Filistin'e destek gösterilerini yasakladı

Filistin Haberleri

Fransa Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail filistin