  3. BM: İsrail'i, Gazze kentini kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz
BM: İsrail'i, Gazze kentini kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in kara saldırılarını başlattığı Gazze kenti için "İsrail'i, Gazze kentini kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." dedi.

Shamdasani, AA muhabirinin "İsrail ordusu, Gazze kentine yeni bir kara saldırısı başlattı. İsrail hükümeti, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyini zorla tahliye etmek istiyor. Bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gazze'yi nasıl etkileyecek?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Bu katliam durdurulmalı"

"Bu katliam durdurulmalı." ifadesine yer veren Shamdasani, Gazze kentinin güneybatısına ağır toplar atıldığını ve buraya tankların ilerlediğini belirtti.

Gazze kentinin insan eliyle kıtlığa itildiğinin altını çizen Shamdasani, İsrail ordusunun, defalarca tanımlanamamış bir "terör altyapısını" hedef aldığını iddia ettiğini ancak buna yönelik kanıt sunamadığını vurguladı.

"İsrail'i, Gazze kentini kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz"

Shamdasani, "Savaş kuralları gereği, bir saldırı asla çatışmalara doğrudan katılmayan sivilleri hedef alamaz. İsrail'i, Gazze kentini kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

