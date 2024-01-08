BM: İsrail'in Gazze saldırılarında 1,9 milyon kişi yerinden edildi

7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 4. ayda devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği ifade edilirken, başka bir detay paylaşılmadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinlinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

1,9 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) de, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini bildirdi.