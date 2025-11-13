  1. Ekonomim
BM: İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri sonucu 114 sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Lübnan ile Kasım 2024'te vardığı ateşkesi ihlal etmesi sonucu 114 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 beldedeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak yerlerin yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istedi. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ı hedef almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu kınıyor musunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

İsrail saldırılarında Lübnan’da sivil ölü sayısı 114’e yükseldi

Lübnan'ın güney köylerindeki binalara yönelik İsrail hava saldırılarını takip ettiklerini belirten Al-Kheetan, bu saldırılar sebebiyle Kasım 2024'teki ateşkesten bu yana Lübnan'da İsrail ordusu tarafından öldürülen sivillerin sayısının 114'e çıktığını kaydetti.

Al-Kheetan, "Siviller üzerindeki devam eden ölümcül etki bir an önce durdurulmalı. Lübnan'ın güneyindeki sakinler, iki yılı aşkın süredir istikrarsızlık ve güvensizlik içinde yaşıyor ve bu durumun bir sonu görünmüyor. (Lübnan ile İsrail arasında imzalanan) Düşmanlıkların durdurulması anlaşmasına ve uluslararası insancıl hukuka acilen ve tam olarak uyulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

