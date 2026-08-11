BM Kolombiya depremi için seferberlik başlattı

Güney Amerika genelinde derin sarsıntı yaratan Kolombiya depreminin ardından uluslararası yardım mekanizmaları hızlıca devreye girdi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler ve Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, sahada yürütülen arama, kurtarma ve destek faaliyetlerine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Afetin boyutlarının oldukça ciddi olduğuna işaret eden koordinasyon merkezi, koordineli müdahale adımları için sahadaki tüm uzman personelin en kriz noktalarına yönlendirildiğini paylaştı.

Enkaz altında zamana karşı yarış

Depremin vurduğu eyaletlerde can kaybı istatistikleri maalesef yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yıkılan binaların koordinatlarında zamana karşı büyük bir mücadele verilirken, yaralı sayısının binlerle ifade edilmesi bölgedeki tıbbi altyapının üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu kritik süreçte tüm operasyonel kabiliyetlerini afetzedeler için seferber ettiklerini aktaran Fletcher, kurtarma ünitelerinin ve yerel otoritelerin koordinasyon halinde enkaz kaldırma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi. Beton kütlelerin altında kalan vatandaşlara ulaşmak amacıyla termal kameralar ve hassas akustik dinleme cihazları sahada aktif olarak kullanılıyor. Eğitimli arama kurtarma köpeklerinin de dahil edildiği operasyonlar, yıkımın en yoğun hissedildiği kırsal yerleşim birimlerinde yoğunlaşıyor. Lojistik ağların zarar görmesi nedeniyle bazı ücra noktalara havadan ikmal hatları kurulurken, kurtarma timleri zaman kaybetmemek adına gece seanslarında da faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Artçı sarsıntıların yarattığı çökme tehlikesine rağmen, sahadaki istihkam birimleri göçük altındaki yaşam koridorlarını açık tutmak için cansiperane bir çaba sergiliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve olumsuz hava koşulları, enkaz altındaki hayatta kalma sürelerini kısalttığı için ekipler her dakikayı bir varoluş mücadelesine dönüştürmüş durumda. Çevre illerden sevk edilen iş makineleri ve teknik personelin koordinasyonu, ana kriz merkezinden anlık olarak yönetilerek kaos ortamının önüne geçiliyor. İlk 72 saatin kritik önemi nedeniyle, sahadaki her bir görevli mevcut iş gücünü en yüksek verimlilikle sahaya yansıtmak adına dinlenme sürelerini minimumda tutuyor.

Temel ihtiyaçlar için acil lojistik koridoru

Afet sonrasında hayatta kalan nüfusun korunması amacıyla bölgede geniş kapsamlı bir insani yardım koridoru oluşturuldu. Birleşmiş Milletler çatısı altında görev yapan acil müdahale birimleri; özellikle temiz içme suyuna erişim, kronik ve akut sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ile temel gıda maddelerinin dağıtımına odaklanmış durumda. Bölgedeki lojistik tıkanıklıkların aşılması ve yardımların en ücra yerleşim birimlerine ulaştırılması amacıyla uluslararası fonların ve ikmal ağlarının kesintisiz olarak işletileceği belirtiliyor.