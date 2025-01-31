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BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki insan hakları krizi kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki insan hakları krizinin kötüye gittiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki insan hakları krizi kötüye gidiyor
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Laurence, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"KDC'nin doğusundaki insan hakları krizi, (M23 adlı isyancı grup) 23 Mart Hareketi'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmesinin ardından, silahlı güçler ile Ruanda destekli M23 silahlı grubu arasındaki çatışmaların Güney-Kivu'ya doğru genişlemesiyle kötüye gitmeye devam ediyor." ifadesini kullanan Laurence, M23'ün daha da güneye ilerlediğine ilişkin raporlara ulaştıklarını bildirdi.

Laurance, çatışmaların başlangıcından bu yana bombaların ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bölgeye en az iki kez isabet ederek sivil kayıplara neden olduğunu dile getirdi.

"M23 tarafından 26-28 Ocak tarihlerinde en az 12 kişinin infazlarını da belgeledik." diyen Laurance, Güney-Kivu eyaletinde M23'ün kontrolündeki Minova gibi bölgelerde de okul ve hastanelerin işgali gibi olayların yaşandığının altını çizdi.

Laurance, sivillerin koruması için acil taleplerde bulunduklarını kaydederek "Sivillerin güvenliğini sağlamak için BM personeli ve diğer ortaklarımızla çalışıyoruz. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, şiddete son verilmesi ve tüm tarafların uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

M23, dün Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirdiklerini duyurmuştu.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin M23’e destek vermekle suçladığı Ruanda, bu iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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