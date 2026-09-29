BM oturumunda dehşet bilançosu: 21 bin çocuk yaşamını yitirdi
İran'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 21 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek Abd'yi verilen askeri destek üzerinden eleştirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 57. Oturumu kapsamında düzenlenen Filistin oturumunda konuşan İran’ın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, Gazze Şeridi’nde devam eden insani krize ve çocuk kayıplarına dikkat çekti. Bahreyni, bölgedeki can kayıplarının boyutunu rakamlarla ifade ederek uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Cenevre'de dikkat çeken Filistin vurgusu
BM İnsan Hakları Konseyi genel kurulunda söz alan İranlı diplomat Ali Bahreyni, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik sürdürdüğü askeri operasyonların bilançosuna değindi. Bahreyni, Gazze'de yürütülen saldırılar sonucunda 21 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Abd yardımlarına ve askeri desteğe eleştiri
Konuşmasında Washington yönetiminin politikalarını hedef alan Bahreyni, çocuk kayıplarından Abd'nin sağladığı askeri yardımları sorumlu tuttu. İsrail ordusunun kullandığı mühimmatların Abd tarafından temin edildiğini savunan İranlı temsilci, yaşanan insani dramın son bulması için uluslararası mekanizmaların harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.