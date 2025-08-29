BM Raportörü Rajagopal: Konut sorunu, Avrupa’da en büyük iç siyasi mesele

Avrupa, son 15 yıldır derinleşen konut kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Kıtada kira fiyatları bu dönemde yaklaşık yüzde 30 artarken, birçok hane gelirinin yarısına yakınını barınma giderlerine ayırmak zorunda kalıyor.

Araştırmalar, artan konut maliyetleri ile aşırı sağa verilen destek arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Rajagopal, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rajagopal, yaşam maliyetindeki artışın aşırı sağın yükselmesinin tek nedeni olmadığını, ancak "bu durumu kesinlikle körüklediğini" ifade etti.

"Konut sorunu, Avrupa’da en büyük iç siyasi mesele"

Konut sorununun Avrupa'da "en büyük iç siyasi mesele" haline geldiğini belirten Rajagopal, aşırı sağın yükselişini, ana akım siyasi partilerin konut krizine çözüm üretememesine bağladı.

Aşırı sağın söylemlerinin başarı kazanmasında ekonomik krizlerden ziyade derin bir ırkçılığın etkili olduğuna dikkati çeken Rajagopal, "Bu durum hayat pahalılığıyla ilgili değil, bir kaygıyla ilgili. Kendi ülkemizde bizim yerimizi alacakları yönünde bir kaygı var." ifadelerini kullandı.

Rajagopal, bu kaygının aşırı sağcı siyasiler tarafından kötüye kullanıldığını kaydetti.

Konut krizinin daha somut adımlarla çözülebileceğini vurgulayan Rajagopal, sorunun merkezinde iki temel unsur bulunduğunu, bunların sırasıyla arazi yetersizliği ve yasal koruma eksikliği olduğunu belirtti.

Özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde arsa bulunmadığını belirten Rajagopal, Avrupa ülkelerini konutu "anayasal bir hak olarak" kabul etmeye ve özel konut bakanlıkları kurmaya çağırdı.

Çok sayıda Avrupa ülkesinde konut, devletin bir politika hedefi olarak görülüyor"

Rajagopal, "Çok sayıda Avrupa ülkesinde konut, vatandaşların anayasal bir hakkı olarak değil, devletin bir politika hedefi olarak görülüyor." dedi.

"Konutla ilgili kurumsal çerçevede ciddi bir eksiklik var. Konut bakanlıklarının kapatılması buna örnek." ifadelerini kullanan Rajagopal, "Konutun bir hak değil bir meta olduğu yönündeki yanlış inanç, ne yazık ki önde gelen siyasi partiler tarafından yaygınlaştırılıyor." şeklinde konuştu.