BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen siviller için haklara öncelik verilmesi yönünde çağrı yaptı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM İnsan Hakları Ofisi'nin, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Rusya tarafından yapılan ihlallerin yer aldığı raporu BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında paylaştı.

Rapor kapsamında, Haziran 2023 itibarıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan 215 siville görüşüldüğü belirtildi.

Sa​vaşın başlangıcından bu yana gözaltında bulunan binlerce ​​​​​​Ukraynalının rahatsız edici işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı raporda yer aldı.

Raporda, Rusya'nın işgal altındaki topraklarda Rus ceza hukukunu uyguladığı ve uluslararası insancıl hukuk kapsamında işgal altındaki topraklarda yürürlükte olan yasalara uyma yükümlülüğünü göz ardı ettiği aktarıldı.

"Ukraynalı yetkililer, Mayıs 2025'te, çatışmayla ilgili nedenlerle (Ukrayna) işgal altındaki topraklarda yaklaşık 1800 Ukraynalı sivilin Rusya tarafından hala gözaltında tutulduğunu bildirdi." ifadelerinin kullanıldığı raporda, gerçek sayının çok daha yüksek olmasının muhtemel olduğuna işaret edildi.

Raporda, Ukrayna'nın kontrolü altındaki topraklarda, vatana ihanet ve casusluk da dahil ulusal güvenlikle ilgili suçlamalarla çoğunlukla kendi vatandaşlarını gözaltına aldığı da belirtildi.

Çatışmayla ilgili tutuklu sayısındaki artış, Ukrayna'nın ceza adalet sistemini zorluyor

Çatışmayla ilgili tutuklu sayısındaki artışın, Ukrayna'nın ceza adalet sistemini zorladığına dikkat çekilen raporda, "BM İnsan Hakları Ofisi, tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele vakalarını belgelemeye devam ediyor ve hesap verebilirlik sınırlı kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, raporun, sivil tutuklulara uygulanan insan hakları ihlallerini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Türk, "(Ukrayna) İşgal altındaki topraklarda insanlar sokaklardan keyfi olarak toplanıyor, değişken yasal dayanaklarla suçlanıyor, günlerce, haftalarca, aylarca ve hatta yıllarca alıkonuluyor. Bu kişilerin çoğu zaman aileleriyle sınırlı bir iletişimleri oluyor. Bu korkunç çatışmadan ciddi şekilde etkilenen sivil tutukluların insan haklarına her türlü barış görüşmesinde öncelik verilmesi esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Sivillere her zaman insanca muamele edilmesi gerektiğini ve yalnızca uluslararası hukuka uygun gerekçelerle alıkonulabileceklerini yineleyen Türk, bu gerekçelerin ortadan kalkar kalkmaz serbest bırakılmaları gerektiğinin de altını çizdi.​​​​​​​