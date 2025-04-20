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BM, Rusya'nın ateşkes kararının 'kalıcı' olması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Paskalya dolayısıyla Ukrayna'da ilan ettiği geçici ateşkesten memnun olduğunu dile getirerek, kararın 'kalıcı' olması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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BM, Rusya'nın ateşkes kararının 'kalıcı' olması çağrısında bulundu
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM'den kalıcı ateşkes çağrısı

Dujarric, yazılı açıklamada, Hristiyanların en önemli dini kutlamalarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla Moskova yönetiminin aldığı kararın "kalıcı" bir ateşkese dönmesi çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekleyen adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa yönelik anlamlı çabalara desteğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya, Paskalya dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti.

Putin: Askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." demişti.

Zelenskiy uzatılmasını önermişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Putin'in açıklamasına, "Eğer gerçekten tam bir ateşkes hakim olursa, Ukrayna bu ateşkesin Paskalya'nın bittiği 20 Nisan'dan sonraya uzatılmasını öneriyor." sözleriyle karşılık vermişti.

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