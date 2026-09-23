BM salonda Filistin'i konuştu, İsrail sahada Gazze'yi hedef aldı: Can kayıpları var
Birleşmiş Milletler çatısı altında Filistin başlığı masaya yatırılırken, Gazze bölgesinde askeri hareketlilik devam etti. İsrail güçlerinin insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği hava müdahalesinde ve açılan ateş sonucunda can kayıpları ile yaralanmalar kaydedildi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesinde Filistin konusunun ele alındığı anlarda, Gazze Şeridi’nin güney hatlarında askeri müdahaleler gerçekleşti. Yürürlükteki ateşkes mutabakatına karşın bölgede hava ve kara hareketliliğinin sürdüğü bildirildi.
Han Yunus'ta insansız hava aracıyla sivil araca müdahale
Gazze Şeridi'nin güney kesiminde yer alan Han Yunus kentinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı hareket halindeki bir sivil aracı doğrudan hedef aldı. Gerçekleştirilen nokta hava saldırısında araç içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde açılan ateş bir sivili yaraladı
Bölgedeki gerilim günün ilk saatlerinde de devam etti. Han Yunus sınırları içerisinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucunda Filistinli bir kadın yaralanarak tedavi altına alındı.
Ateşkes kararına rağmen askeri operasyonlar sürüyor
10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren resmi ateşkes kararına rağmen, İsrail silahlı kuvvetlerinin Gazze Şeridi genelindeki noktasal saldırı ve askeri operasyonlarını periyodik olarak sürdürdüğü vurgulandı.