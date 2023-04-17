BM, Sudan'daki operasyonlarını askıya aldı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Sudan'daki personelin çatışma nedeniyle ülkeye giriş çıkış engeli yaşadığını, sınırlar ve havalimanının kapatıldığını belirtti.

BM'nin operasyonlarını durdurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Dujarric, normal koşullarda ülkede 10 BM örgütü ve 80'den fazla sivil toplum kuruluşunun yaklaşık 250 program yürüttüğünü kaydetti.

Çatışmanın Sudan'daki insani durumu korkutucu boyutta etkilediğine dikkati çeken Dujarric, Hartum Havalimanı'ndaki çatışma nedeniyle bir BM uçağının da zarar gördüğünü bildirdi.

Çatışmaların BM'nin insani yardımlarını daha da fazla etkileyeceğine işaret eden Dujarric, ülkenin üçte biri olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin ciddi bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Dujarric, "En çok yardıma muhtaç kişilere ulaşabilmemiz için çatışmaların durması gerekiyor." mesajını verdi.

“Çatışma sonlanmalı"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışmalar Sudan'da zaten çok kırılgan olan durumu daha da kötüleştiriyor. Çatışmanın sonlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, hastane ve su ile elektrik altyapılarının hedef alınmasının "alarm verici" olduğunu belirterek, Dünya Gıda Programı'nın üç personelinin öldürülmesini dehşetle karşıladığını bildirdi.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ise çatışmanın tekrar başlamasını ve şiddeti kınadığını belirtti. Körösi, çatışmanın barışçıl bir şekilde sonuçlanması için destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.