BM: Suriye’de 15,6 milyon kişi yardım bekliyor

Suriye’de yıllardır devam eden istikrarsızlık, 2026 yılında da milyonlarca insanı yardıma muhtaç bırakmaya devam ediyor. BM’nin açıkladığı 15,6 milyon rakamı, geçtiğimiz yıla oranla kağıt üzerinde bir düşüş gösterse de sahadaki yaşam mücadelesi tüm sertliğiyle sürüyor. Bu sayısal gerileme, yaşam koşullarının iyileşmesinden ziyade yardım kriterlerinin daraltılmasından ve teknik güncellemelerden kaynaklanıyor.

Siyasi değişimlerle birlikte 1,3 milyondan fazla mülteci vatanına dönerken, 1,7 milyon kişi de ülke içinde eski yerleşim yerlerine ulaştı. Ancak geri dönenleri huzurlu bir yuvadan çok, harabeye dönmüş şehirler karşıladı. Hastanelerin yarısından fazlasının hizmet veremediği, temiz su ve elektriğin kısıtlı olduğu bu düzende, geri dönüşler zaten yetersiz olan kaynaklar üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Fon krizi kapıda

Uluslararası ilginin başka bölgelere kaymasıyla birlikte, Suriye için ayrılan bütçeler tarihin en düşük seviyelerinde seyrediyor. BM’nin 15,6 milyon insana ulaşmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklar henüz tamamlanmış değil. Yardımların aksaması, özellikle kış aylarında milyonlarca insanı gıda ve barınma güvenliğinden mahrum bırakma riski taşıyor. Milyonlarca Suriyeli için hayatta kalma savaşı her zamankinden daha zorlu geçiyor.