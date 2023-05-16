BM: Tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili temaslar sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephan Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili temasların çeşitli düzeylerde sürdüğünü söyledi.

Dujarric, “Temaslar çeşitli seviyelerde devam ediyor. Hassas bir aşamadayız” dedi.

Daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşması, yeniden uzatılmaması halinde 18 Mayıs'ta sona erecek. Geçen hafta İstanbul'da yapılan toplantıda Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmaya varamamıştı.