BM, Twitter'ı kınadı

Birleşmiş Milletler, Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da siyahileri tanımlamak için ırkçı bir sözcüğün kullanımında ciddi artış gözlenmesine tepki gösterdi.

BM uzmanları, "Twitter'ın satın alınmasının ilk günlerinde, Rutgers Üniversitesi Ağ Bulaşma Araştırma Merkezinin yaptığı araştırma, siyahilere yönelik nefret dolu ve ırkçı bir kelimenin kullanımının önceki ortalamalara kıyasla 12 saatlik zaman diliminde yüzde 500 arttığını gösterdi.

Twitter, bunun bir trolleme kampanyasına dayandığını ve nefret diline bu platformda yer olmadığını ifade etse de Afrika kökenlilere yönelik kullanılan bu nefret dili son derece endişe vericidir. Bu söylemler, insan hakları merkezli acil yanıtı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Musk'a bir mektup göndererek, ifade özgürlüğünün zararlı dezenformasyon yaymak için bir kolaylık sağlamaması gerektiğini vurguladı.

BM Uzmanları, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook ve diğer sosyal medya platformlarının CEO'larına, iş modellerinde insan hakları, ırksal adalet, hesap verme zorunluluğu, şeffaflık, sosyal sorumluk ve etiği merkeze alma çağrısında bulundu.

Musk, Twitter'ı 28 Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın almıştı.