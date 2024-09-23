BM uyardı: Ortadoğu büyük felaketin eşiğinde

Birleşmiş Milletler’in (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert İsrail-Lübnan sınırındaki artan gerginliğin olası bölgesel etkileri üzerine uyarılarda bulundu. Hennis- Plasschaert Lübnan-İsrail gerilimine ilişkin olarak dün yaptığı açıklamada, "Bölge büyük bir felaketin eşiğinde” dedi. İsrail ordusunun Beyrut'un güney banliyönlerinde düzenlediği saldırıda Hizbullah'in harekat komutanı İbrahim Aqil'in öldürülmesinin ardından daha da şiddetlenen çatışmalarla ilgili olarak konuşan Hennis-Plasschaert “Bölge yakın bir felaketin eşiğindeyken, her iki tarafı da daha güvenli kılacak hiçbir askeri çözümün olmadığı ne kadar vurgulansa azdır” dedi. BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil oturumla gerçekleştirdiği toplantıda da, Lübnan'a yönelik saldırıların bölgesel savaşı tetikleme riskine karşı uyarı yapıldı. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Şiddet sarmalının genişleme riski çok ciddi ve Lübnan, İsrail ile tüm bölgenin istikrarına büyük tehdit teşkil ediyor" dedi. DiCarlo, 17-18 Eylül'de Lübnan'da cihazların patlatıldığı saldırıların ardından "Mavi Hat"ta artan gerginliğin endişe verici olduğunu, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in bu hafta istişareler için İsrail'e gideceğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artan risk karşısında alarma geçtiğini ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan DiCarlo, "Taraflar üzerinde nüfuzu olan ülkelere şiddetle bunu kullanmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu. Mevcut gidişatın engellenmemesi halinde karşılaşılacak acı ve yıkımın bugünden çok daha büyük olacağı uyarısında bulunan DiCarlo, "Bu çılgınlığı durdurmak için çok geç değil. Hala diplomasi için alan var ve gecikmeden kullanılmalı" şeklinde konuştu.

"Saldırılar savaş suçudur"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise saldırılar hakkında detaylar belirlenirken tüm tarafların bölgeyi korkunç bir savaşa sürükleyecek hareketlerden kaçınması gerektiğini kaydederek, "ABD, bu olaylarda hiçbir rol oynamamıştır" ifadesini kullandı. Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise ülkesinin bu zor zamanlarda Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu söyledi. "Söz konusu saldırılar savaş suçudur" diyen Bendjama, İsrail saldırılarının siviller arasında korku yarattığını, yoğun nüfuslu yerlerin hedef alındığını kaydetti. Bendjama, "Sivil cihazları bombalara dönüştürmek çok büyük bir tehdit ve tehlikeli Pandora'nın kutusunu açar" uyarısını yaptı. Saldırıların İsrailli yetkililerin Lübnan'a yönelik kapsamlı savaş tehditlerinin ardından geldiğine dikkati çeken Bendjama, İsrail'in barış istemediğinin de açık göstergesi olduğunu dile getirdi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise tüm taraflara azami itidal çağrısı yaptı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Lübnan'a yönelik saldırıları "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. "Saldırıların sebebi ABD yönetiminin sahte diplomasisidir" diyen Nebenzia, İsrail'in yeni bir "Ortadoğu savaşı" çıkarmaya çalıştığını söyledi. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise "Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok" dedi.