BM uyarıyor: Dünya küresel su iflası dönemine girdi

Yeni bir rapor, on yıllardır süren insan faaliyetlerinin dünyanın su kaynaklarına "geri döndürülemez zarar" bıraktığını belirterek uyarıyor.

Uzmanlar acil ve bilime dayalı bir dönüşüm çağrısı yaparken, insan faaliyetleri dünyayı “küresel su iflası” çağının içine itti.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, onlarca yıllık ormansızlaşma, kirlilik, toprak bozunumu, suyun aşırı tahsisi ve kronik yeraltı suyu tükenmesinin, küresel ısınmanın da etkisiyle, gezegenin su arzına ve yeniden toparlanma kapasitesine “geri döndürülemez zarar” verdiği konusunda uyarıyor.

Raporda, ‘su stresi’ ve ‘su krizi’ gibi terimlerin artık bugünün sert gerçekliğini doğru yansıtmadığı, bunun dünya çapında “kırılganlık, yerinden edilme ve çatışmayı” tetiklediği savunuluyor.

"Su iflası" ne anlama geliyor?

Euronews'in derlediği UNU raporu, su iflasını, yenilenebilir girişlere ve güvenli tükenme düzeylerine kıyasla yüzey ve yeraltı sularından “kalıcı biçimde aşırı çekim” yapılması olarak tanımlıyor. Terim, ayrıca “su ile ilişkili doğal sermayenin geri döndürülemez ya da aşırı maliyetli kaybını” gerektirir.

Bu, hâlâ geri döndürülebilir, yüksek baskı durumlarını yansıtan su stresinden ve üstesinden gelinebilecek akut sarsıntıları tanımlamak için kullanılan su krizinden farklıdır.

Her havza ve ülke su iflasında olmasa da, BM’nin su alanındaki düşünce kuruluşunun direktörü ve raporun başyazarı Kaveh Madani, artık yeterince kritik sistemin bu eşikleri aştığını söylüyor.

“Bu sistemler ticaret, göç, iklim geri beslemeleri ve jeopolitik bağımlılıklar yoluyla birbirine bağlı; dolayısıyla küresel risk manzarası artık temelden değişmiş durumda” diye ekliyor.

Su iflası nasıl görünür?

Su iflası, bir yerin ne kadar ıslak ya da kuru göründüğüyle ilgili değil; denge, hesap ve sürdürülebilirlikle ilgilidir. Her yıl taşkın yaşayan bölgeler bile yıllık yenilenebilir su “gelirlerini” fazla harcıyorlarsa su iflasında olabilir.

Bu nedenle rapor, sonuçları sınırları aşarak yayıldığı için su iflasının küresel bir perspektiften ele alınması gerektiğini savunuyor.

“Tarım, tatlı su kullanımının çok büyük bölümünü oluşturur ve gıda sistemleri ticaret ve fiyatlar aracılığıyla sıkı şekilde birbirine bağlıdır. Bir bölgede su kıtlığı tarımı zayıflattığında, etkiler küresel piyasalara, siyasi istikrara ve başka yerlerdeki gıda güvenliğine dalga dalga yayılır. Bu, su iflasını birbirinden kopuk yerel krizler dizisi olmaktan çıkarıp ortak bir küresel risk haline getirir" diyor Madani.

Rakamlarla dünyanın suyu

Küresel veri setleri ve güncel bilimsel kanıtları kullanarak hazırlanan rapor, su eğilimlerine dair “çarpıcı” bir genel görünüm sunuyor ve “ezici çoğunluğu” insan faaliyetlerine bağlıyor.

Buna, 1990’ların başından beri dünya çapındaki büyük göllerin yüzde 50’sinin su kaybetmesi, insanlığın yüzde 25’inin bu su kaynağına doğrudan bağımlı olması ve yılın belli dönemlerinde artık denize ulaşamayan onlarca büyük nehir de dahil.

Son 50 yılda, AB’nin yüzölçümüne neredeyse eşit olan 410 milyon hektar doğal sulak alanlar da ortadan kaldırıldı. 1970’lerden bu yana küresel buzul kaybı yüzde 30 arttı.

Tuzlanma, yaklaşık 100 milyon hektar ekili alanı tahrip etti ve yeraltı suyunu tutup ileten büyük akiferlerin yüzde 70’i uzun vadeli bir düşüş gösteriyor.

Küresel su gündeminin ‘yeniden belirlenmesi’

Rapor, büyük ölçüde içme suyu, sanitasyon ve verimlilik artışlarına odaklanan mevcut küresel su gündeminin artık amacına uygun olmadığını savunuyor.

Su iflası durumunu resmen tanıyan, suyu iklim taahhütlerinin yerine getirilmesi için “hem bir kısıt hem de bir fırsat” olarak gören ve su iflasının izlenmesini küresel bir çerçeveye yerleştiren yeni bir gündem çağrısı yapıyor.

Bu nedenle hükümetler, kirlilik ve sulak alanların tahribatına karşı daha sıkı önlemler almaya, geçim kaynakları değişmek zorunda olan toplulukların dönüşümünü desteklemeye ve tarım da dahil olmak üzere su yoğun sektörleri dönüştürmeye çağrılıyor.

Aksi takdirde, yükün orantısız biçimde küçük ölçekli çiftçilerin, yerli halkların, düşük gelirli kent sakinlerinin, kadınların ve gençlerin üzerine bineceği belirtiliyor.

“Su iflası, kırılganlığın, yerinden edilmenin ve çatışmanın itici gücü haline geliyor. Bunu adil biçimde yönetmek, kırılgan toplulukların korunmasını ve kaçınılmaz kayıpların hakkaniyetli biçimde paylaşılmasını sağlamak, barışın, istikrarın ve toplumsal uyumun korunması açısından merkezi önemde değildir" diyor BM Genel Sekreter Yardımcısı Tshilidzi Marwala.