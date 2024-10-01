  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM ve Lübnan hükümeti acil yardım kampanyası başlattı
Takip Et

BM ve Lübnan hükümeti acil yardım kampanyası başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla 426 milyon dolarlık acil yardım kampanyası başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM ve Lübnan hükümeti acil yardım kampanyası başlattı
Takip Et

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'da artan ihtiyaçlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM ve Lübnan'daki insani yardım ortaklarımız, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için Lübnan hükümetiyle birlikte üç ay sürecek bir acil yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası bağışçılardan 426 milyon dolar talep ediliyor." denildi.

6 binden fazla kişi yaralandı

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da son iki haftada benzeri görülmemiş bir can kaybı ve yerinden edilme dalgasının yaşandığı vurgulanan açıklamada, sadece bu süreçte binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnanlı yetkililere göre, geçen yıl ekimden bu yana (son iki haftada hızla artan bir şekilde) krizden doğrudan etkilenen veya yerinden edilen tahmini 1 milyon kişi var." ifadeleri kullanıldı.

Dünya
Güney Kore’den Kuzey Kore'ye göz dağı! Yeraltı sığınaklarına ulaşabilecek en güçlü füzesini tanıttı
Güney Kore yeraltı sığınaklarına ulaşabilecek en güçlü füzesini tanıttı
Nasrallah nasıl öldürüldü? İsrail basını tüm ayrıntıları yazdı: Ceset sağlam olarak çıkarıldı
Nasrallah nasıl öldürüldü? İsrail basını tüm ayrıntıları yazdı
NATO: Orta Doğu'da ve Lübnan'da gördüğümüz tırmanıştan derin endişe duyuyoruz
NATO: Orta Doğu'da ve Lübnan'da gördüğümüz tırmanıştan derin endişe duyuyoruz
Bağdat Uluslararası Havalimanına roketli saldırı
Bağdat Uluslararası Havalimanına roketli saldırı
ABD'nin 14 limanında grev başladı
ABD'nin 14 limanında grev başladı
İsrail saldırısından kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye geliyor! İstanbul uçuşları dakikalar içinde tükendi
İsrail saldırısından kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye geliyor! İstanbul uçuşları tükendi