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BM: Yardım fonu kesintileri yerinden edilmiş kişilerin sağlığı için tehdit!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Halk Sağlığı Şefi Allen Maina, küresel yardım fonu kesintilerinin dünya genelinde yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin sağlığını tehdit ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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BM: Yardım fonu kesintileri yerinden edilmiş kişilerin sağlığı için tehdit!
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Maina, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişi 2025'te hayat kurtarıcı sağlık müdahalelerinden mahrum kalabilir"

"Yardım fonu kesintileri yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin sağlığını tehdit ediyor." ifadesini kullanan Maina, yeterli kaynaklar olmadan, 6 milyon 300 bini çocuk olan yaklaşık 13 milyon yerinden edilmiş kişinin 2025'te hayat kurtarıcı sağlık müdahalelerinden mahrum kalabileceği uyarısında bulundu.

Maina, "Ev sahibi ülkelerde sağlık harcamalarının azalmasıyla daha da kötüleşen mevcut insani fon krizi, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için halk sağlığı ve beslenme programlarının kapsamını ve kalitesini etkiliyor. Bu temel hizmetlere erişimi aksatıyor ve hastalık salgınları, yetersiz beslenme, tedavi edilmeyen kronik rahatsızlıklar ve ruh sağlığı sorunları riskini artırıyor." diye konuştu.

Yerinden edilmiş kişilerin sağlık hizmetlerine verilen desteğin kesilmesi halinde bu kişilerin kendi ceplerinden ödeme yapmak zorunda kalacağını belirten Maina, yerinden edilmişlerin, kamu hizmetlerine erişimde daha da zorlanacaklarının altını çizdi.

Maina, "Fon kesintileri su temin sistemlerini, sanitasyon tesislerini ve atık yönetimini de etkilediği için kolera, dizanteri, hepatit ve sıtma gibi bulaşıcı hastalık salgınları büyük nüfusları tehdit edebilir. Bu ölümcül sonuçlara yol açabilir. Fon kesintisi, insani ortamlarda HIV müdahalelerindeki ilerlemeyi önemli ölçüde tersine çevirebilir." dedi.

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