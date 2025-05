BM: Yemen'de 4,8 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de 4,8 milyon kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu ve aileleri güvende tutmak için acil desteğe ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BMMYK, Yemen'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

4.8 million people in Yemen remain displaced, many forced to flee multiple times.



Safe shelter is out of reach, and eviction risks are rising. Urgent support is needed to keep families safe. https://t.co/GpY80L4NYx pic.twitter.com/8RZmDQKkHX