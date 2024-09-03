BM yetkilisi, İsrail'i "kesin surette" kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, dün Gazze'ye ziyareti ve bölgedeki insani trajedi konusunda açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye ziyareti esnasında devam eden İsrail saldırılarının yıkıcı etkisine ilk elden tanık olduğunu belirten Wennesland, "Yıkımın boyutu uçsuz bucaksız, insani ihtiyaçlar devasa ve giderek artıyor ve siviller bu çatışmanın yükünü çekmeye devam ediyor." dedi.

Özel Koordinatör Wennesland, "Gazze'deki korkunç sivil ölüm oranını kesin surette kınıyorum." şeklinde konuştu.

Gazze'de çocuk felci aşılama merkezini ziyaret ettiğini belirten Wennesland, hastalığın "yeniden ortaya çıkmasının Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için yeni bir tehdit oluşturduğunu" sözlerine ekledi.

Wennesland, çocuk felci aşılama kampanyalarının yapılmasına olanak sağlamak için verilen "insani araları" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ateşkes çağrısını yineledi

Ateşkes çağrısını yineleyen ve konuya taraf aktörlerle görüşmeyi sürdüreceğini kaydeden Wennesland, ateşkesin hayatları kurtaracağını ve halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için "hayati" önem taşıdığını belirtti.

Wennesland, İsrail saldırılarının Gazze'yi yıkıma sürüklediğinin altını çizerek, "Devam eden çatışma, sayısız ailenin hayatını mahvetti. Durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'taki aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

7 Ekim'den bu yana 40 bin 786 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.