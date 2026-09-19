BM zirvesinde sürpriz gelişme: Trump ve Netanyahu ikili temasta bulunmayacak

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çalışmaları için New York’ta buluşan dünya liderlerinin temas maratonu sürerken, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılması öngörülen görüşmeye ilişkin netleşme sağlandı. İki liderin Genel Kurul marjında yüz yüze bir araya gelmeyeceği ifade edildi.

Takvim yoğunluğu ve diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, her iki liderin de New York’taki temas trafiğinin son derece yoğun olması ve program uyuşmazlıkları nedeniyle ikili zirve marjında resmi bir görüşme takvimi oluşturulamadı. Liderlerin Genel Kurul konuşmaları ve diğer ikili kabulleri nedeniyle temasın gerçekleşmeyeceği vurgulandı.

Bölgesel krizlerin gölgesinde temas kurulmayacak

Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve ateşkes müzakerelerinin kritik bir aşamadan geçtiği dönemde iki liderin bir araya gelmeyecek olması dikkat çekti. Yetkililer, resmi bir ikili görüşme yapılmayacak olsa da iki ülke heyetleri arasındaki üst düzey istihbarat ve diplomasi kanallarının kesintisiz şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.