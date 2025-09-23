  1. Ekonomim
Erdoğan: Çok verimli bir toplantıydı, ben sonuçtan memnunum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman liderlerle yaptığı 'Gazze' zirvesine katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin de aralarında bulunduğu liderler Gazze için bir araya geldi.

Liderlerin gündeminde Gazze'de yaşanan insani kriz var.

Toplantıya; Ürdün, Malezya, Mısır ve Pakistan liderleri de katılım gösterdi.

"Bu benim en önemli toplantım"

ABD Başkanı Donald Trump, toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Bu benim en önemli toplantım." ifadelerini kullandı:

"Çok güzel bir konuşma yaptınız, teşekkürler. Kolay bir iş değildi, çok iyi iş çıkardınız. Çok sıkı çalışacağız. Bu benim en önemli toplantım. 32 toplantı yaptım burada Benim için çok önemli toplantı bu ve muhtemelen burada daha önce başlatmamız gereken bir şeyi başlatacağız, teşekkürler."

Katar Emiri, de toplantı öncesi açıklamalarda bulundu:

"Hepimizin burada olma sebebi, savaşı durdurmak ve esirlerin geri verilmesini sağlamak, Gazze halkına yardımcı olmak. Biz burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz. Yeter ki bu savaş bitsin. Teşekkürler..."

"Çok verimli bir toplantıydı"

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Çok verimli bir toplantıydı. Ben çok memnunum" değerlendirmesini yaptı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasları kapsamında Türkevi'nde gerçekleştirilecek SETA eş güdümünde Amerikalı düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantıya katılacak, ardından ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen yemeğe katılacak.

