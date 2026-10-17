BM'de Guterres sonrası için tarihi adım atılarak ilk kez renk kodlu ön oylama yapıldı

Birleşmiş Milletler'de Antonio Guterres'in görev süresinin sonuna yaklaşılırken yeni genel sekreteri belirleme süreci kritik bir aşamaya girdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yarışta yer alan 7 aday için tarihte bir ilk olarak renk kodlu ön oylama gerçekleştirdi. Sürecin şeffaflığını artırmayı ve adayların şansını netleştirmeyi amaçlayan bu yeni oylama yöntemi diplomatik kulislerde büyük yankı uyandırdı.

BMGK'den gizli oturum

Kapalı toplantı şeklinde yapılan ön oylamanın ardından basına bilgi veren BMGK Dönem Başkanı ve Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Aglaia Balta, yeni genel sekreter seçimi için 6. tur ön yoklamanın tamamlandığını duyurdu. Balta, sonuçların ilgili ülke temsilciliklerine ve Genel Kurul Başkanlığına bildirileceğini kaydetti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise oylama sonrasında yaptığı açıklamada, bölgesel rotasyon tartışmalarına değinerek en önemli kriterin liyakat olduğunu ve tercihlerinin en iyi adaydan yana olduğunu vurguladı. Waltz, ABD'nin oy tercihinin gizli tutulduğunu belirtti.

Renk kodlu oylama sonuçları ne söylüyor?

Resmi olmayan ancak diplomatik kaynaklardan sızan ilk bilgilere göre, oylamayı önde bitiren adaylar daimi üyelerin veto tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kosta Rikalı Rebeca Grynspan 9 lehte, 5 aleyhte ve 1 çekimser oyla ilk sırada yer alırken; Rafael Grossi ve Carolyn Rodrigues Birkett 8'er lehte, 6'şar aleyhte oyla onu takip etti.

Sistemin en kritik detayı olan renk kodlu oylamada, bu ilk üç adayın her birine daimi üyelerden 2'şer adet kırmızı renkli aleyhte oy çıktığı belirtildi. BM'nin 5 daimi üyesinin sahip olduğu veto yetkisi nedeniyle kırmızı oylar, adayların yarıştaki şansını doğrudan tehlikeye atıyor. Diğer adaylar Macky Sall, Olara Otunnu, Maria Fernanda Espinosa ve Ivonne Baki de konsey üyelerinden çok sayıda aleyhte oy aldı.

Yeni genel sekreter aralık ayında belli olacak

Mevcut Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki dönemlik görev süresi 31 Aralık itibarıyla sona eriyor. 15 üyeli BMGK'de yapılacak sonraki oturumlarda en az 9 evet oyu alan ve 5 daimi üyenin vetosuna takılmayan ismin Genel Kurul'un onayına sunulması bekleniyor. Geleneksel olarak tek bir isim üzerinde uzlaşı sağlanmasının hedeflendiği süreç sonunda yeni genel sekreterin en geç aralık ayında netleşmesi ve 1 Ocak 2027 itibarıyla 5 yıllığına görevi devralması öngörülüyor.