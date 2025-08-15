BM'de plastik kirliliğiyle mücadele için düzenlenen konferansta anlaşma sağlanamadı

İsviçre'nin Cenevre kentinde 5 Ağustos'tan bu yana devam eden Hükümetlerarası Müzakere Komitesinin beşinci oturumunun ikinci bölümü (INC-5.2) bugün sona erdi.

Toplantıda üye ülkelerin ortak metinde uzlaşamamaları nedeniyle istenen uzlaşma sağlanamadı.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Açıkçası bu noktada istediğimiz yere varamadığımız çok açık ancak herkesin buraya anlaşmayı tamamlamak niyetiyle geldiğine de inanıyorum." dedi.

Dünyanın açıkça önemli siyasi karmaşıklık çağında olduğuna dikkati çeken Andersen, ekonomik zorluklar ve çok taraflı karmaşıklıkların yaşandığı süreçte olunduğunu bildirdi.

"Kırmızı çizgilerin netleştirilmesinde ilerleme kaydedildi"

Andersen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak yaşanan bu derin zorluklara ve hepimizin bu zorluklarla birlikte yaşadığı hayal kırıklığına rağmen önemli bir ilerleme kaydedildiğini kabul etmeliyiz. Kırmızı çizgilerin netleştirilmesinde ilerleme kaydedildi. Ülkelerin tartışılmasında ilerleme kaydedildi. İlerleme, insanların anlaşma talep etmesi ve önümüzde çok fazla sıkı çalışma olması sayesinde sağlandı. İstediğimiz noktaya ulaşamadık ancak insanlar anlaşmayı istiyor. Herkesin bu çalışmanın durmayacağını çünkü plastik kirliliğinin durmayacağını anlaması gerekiyor."

"Üye devletleri arzu ettiği şekilde çok taraflı sürece katılmaya devam edeceğiz"

UNEP olarak bu süreci desteklediklerini kaydeden Andersen, çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Andersen, "Üye devletleri arzu ettiği şekilde çok taraflı sürece katılmaya devam edeceğiz. Ayrıca, deniz ortamı da dahil plastik kirliliğinin daha iyi yönetilmesi ve sonlandırılması için programlı destek konusunda talepte bulunan üye devletlerle yerel düzeyde de etkileşimde bulunacağız." dedi.

Toplantıya katılan ülkeler, ortak metinde anlaşma sağlanamaması dolayısıyla hayal kırıklığı yaşarken bunu "tarihi fırsatı" kaçırmak olarak yorumladı.