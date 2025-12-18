BM’den ABD ile Venezuela’ya gerilimi düşürme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerginliğe ilişkin taraflara itidal çağrısı yaptı. BM Sözcüsü’nün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Guterres, tansiyonun derhal düşürülmesini istedi.

“Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli”

BM Genel Sekreter Yardımcısı Sözcüsü Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres’in her iki ülkeyi de uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdığını belirtti.

Haq, Guterres’in özellikle Birleşmiş Milletler Şartı ve uygulanabilir diğer hukuki çerçevelere atıfta bulunarak, bölgesel barışın korunmasının önemine dikkat çektiğini söyledi.

Bölgesel barış vurgusu

BM’nin açıklamasında, tarafların atacağı adımların yalnızca ikili ilişkileri değil, bölgedeki genel istikrarı da etkileyeceği vurgulandı. Guterres’in mesajının, gerginliğin daha fazla tırmanmasının önlenmesine yönelik olduğu ifade edildi.