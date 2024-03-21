BM'den AB'ye çifte standart uyarısı: Gazze'de de Ukrayna'da da...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 6. ayında sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 167 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 65 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 92 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 988'e, yaralı sayısının da 74 bin 188'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

BM'den çifte standart uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres Gazze'ye devam eden saldırılar konusunda AB liderlerine seslendi. Guterres, "Gazze'de de Ukrayna'da da çifte standartlar olmadan (sivillerin korunması konusunda) ilkelere bağlı kalmalıyız." dedi.