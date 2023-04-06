BM'den Afganistan'a kınama: Kısıtlamalar geri alınmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde BM kadın personelinin çalışmasının engellenmesini güçlü şekilde kınadı.

Guterres, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde Afganlı kadın iş arkadaşlarımıza uygulanan engeli güçlü bir şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Eğer bu yasak geri alınmazsa BM'nin ihtiyacı olan kişilere hayat kurtarıcı yardım sağlama kabiliyetinin ciddi şekilde etkileneceğini belirten Guterres, yasağın Afganistan'ın uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini de ihlal ettiğini kaydetti.

Guterres, kadın personelin BM operasyonları için hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, Taliban'a kadınların çalışma, eğitim ve hareket serbestini kısıtlayan tüm kararlarını acilen geri alma çağrısında bulundu.

Her türlü tedbiri alıyoruz

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, New York'taki BM binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın tüm Afgan halkına zarar vereceğini dile getirdi.

Mohammed, "Hem Afganlı kadınlar hem de Afganlı erkekler, tüm işlerimizin çok önemli parçaları. BM, Afganlı kadın çalışanlarımızı desteklemek için her türlü tedbiri alıyor." diye konuştu.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi de söz konusu uygulamanın açık şekilde kadın ve kızların haklarını ihlal ettiğini belirtti. Uygulamayı güçlü şekilde kınayan Körösi, Afganistan'ın sürdürülebilir kalkınma yolunda ülkenin "tüm potansiyeline" ihtiyacı olduğunu ve kullanması gerektiğini ifade etti.

Taliban'ın kadın personel yasakları

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 4 Nisan'da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde BM'ye bağlı Afgan kadın personelin işe gitmesinin engellendiğini bildirerek, "Yetkililere BM'nin kadın personeli olmadan çalışamayacağını ve hayat kurtarıcı yardım sağlayamayacağını hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer vermişti.

Taliban, kız öğrencilerin eğitimlerine ara verme kararının ardından 24 Aralık 2022'de de Sivil Toplum Kuruluşları'ndaki (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Bunun üzerine Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE gibi ülkedeki bazı uluslararası yardım kuruluşları çalışmalarını durdurmuştu.

Taliban'ın kararına Avrupa Birliği, BM, ABD ve birçok ülkeden tepki gelmişti.