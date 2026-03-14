BM'den Beyrut’ta barış çağrısı: Lübnan halkı bu savaşı seçmedi

Orta Doğu’da tırmanan gerilimin merkez üslerinden biri haline gelen Lübnan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ağırladı. Guterres, bölgede artan şiddet sarmalına ilişkin sert ve net mesajlar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirten Genel Sekreter, "Lübnan halkı bu savaşı seçmedi; bu savaşın içine sürüklendiler" ifadelerini kullanarak uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

İnsani kriz ve acil yardım çağrısı

Guterres, Beyrut temasları sırasında Lübnan’ın içinde bulunduğu ağır insani tabloya dikkat çekti. 2 Mart 2026’dan bu yana tırmanan çatışmalarda ölü sayısının 687’ye, yaralı sayısının ise 1774’e yükseldiğini hatırlatan BM kaynakları, sivil kayıpların durdurulması için taraflara "silahları susturun" mesajı gönderdi. Genel Sekreter, Lübnan’ın ve bölgenin fazlasıyla hak ettiği barışçıl gelecek için BM’nin tüm imkanlarını seferber edeceğini vurgularken, acil insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorların açılması gerektiğini belirtti.

Bölgesel istikrar ve diplomasi vurgusu

Genel Sekreter’in ziyareti, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların Lübnan genelinde büyük bir yıkıma ve 800 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtığı kritik bir döneme denk geliyor. Guterres, Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini hatırlatarak, devletin silah kullanımı üzerindeki tekelini yeniden tesis etmesinin bölge istikrarı için hayati önem taşıdığını ifade etti. Barışın tesisi için rasyonel ve umut verici bir diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Küresel güvenlik için turnusol kağıdı

Beyrut’tan yükselen bu barış çağrısı, sadece yerel bir çatışmanın durdurulmasını değil, küresel güvenlik sisteminin işlerliğini de hedefliyor. Guterres, uluslararası hukukun ve insani ilkelerin çiçeğe alınmamasının tüm bölgeyi "kontrol edilemez bir zincirleme reaksiyona" sürükleme riski taşıdığı uyarısında bulundu. New York’taki BM Güvenlik Konseyi’nden gelecek tepkiler, Guterres’in bu dayanışma ziyaretinin diplomatik bir çözüme evrilip evrilmeyeceğini netleştirecek.