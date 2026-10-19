BM’den Gazze kararı, 500 bin Filistinli gıda desteğinden mahrum kalacak

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), kaynak yetersizliği nedeniyle Gazze’de yürüttüğü gıda yardımlarında kesintiye gidiyor. Kuruluşun açıkladığı plana göre, her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye ulaştırılan gıda ve insani yardım desteği 1 milyon 100 bin kişiye düşürülecek. Böylece 500 bin Filistinli, program kapsamında aldığı yardımlara erişimini kaybedecek.

Ekim 2025’te ateşkesin duyurulmasından bu yana bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren WFP, finansman eksikliğinin operasyonları sınırlandırdığını bildirdi. Yardımların azaltılması, Gazze’de gıdaya erişimde yaşanan güçlüklerin devam ettiği bir dönemde gündeme geldi.

Sıcak yemek dağıtımı da azaltılacak

WFP’nin planına göre, Gazze’de günlük sıcak yemek dağıtımı 250 binden 150 bine indirilecek. İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında yaşayan Filistinlilere ise her gün verilen sıcak yemek yerine iki günde bir yemek ulaştırılacak.

Kuruluş, kaynak yetersizliğinin yalnızca Gazze’yi etkilemediğini, işgal altındaki Batı Şeria’da da yardım kapsamının daraltılacağını açıkladı. Buna göre, bölgede destek sağlanan kişi sayısı 400 binden 200 bine düşürülecek.

Gazze’de 1,4 milyon kişi akut gıda sıkıntısı yaşıyor

WFP verilerine göre Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 67’sine karşılık gelen 1,4 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Yaklaşık 200 bin kişinin ise açlığa bağlı ölümleri önlemek için acil gıda yardımına ihtiyaç duyulan koşullarda yaşadığı belirtiliyor.

Bölgedeki beslenme sorunları çocukları da ağır biçimde etkiliyor. Açıklanan verilere göre çocukların yalnızca beşte biri yeterince çeşitli beslenebiliyor. Sağlık hizmetleri, temiz su, sanitasyon ve hijyen olanaklarına erişimde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

WFP, Gazze’de işsizlik oranının yüzde 80’in üzerinde olduğuna dikkat çekerek, piyasada gıda ürünleri bulunsa bile birçok ailenin bunları satın alacak ekonomik güce sahip olmadığını belirtiyor.

Gazze yönetiminden uluslararası topluma çağrı

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, WFP’nin yardım kesintisi kararının kıtlık riskini artıracağı ve insani krizi ağırlaştıracağı uyarısında bulundu. Açıklamada özellikle çocuklar, kadınlar, hastalar ve yaşlılar gibi kırılgan grupların karardan daha fazla etkilenebileceği belirtildi.

Gazze yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma WFP’nin çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli finansmanın acilen sağlanması çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca insani yardımların bölgeye ulaştırılabilmesi için sınır kapılarının açılması ve yardım girişlerindeki kısıtlamaların kaldırılması istendi.

Finansman açığı insani yardımları zorluyor

WFP’nin yardım miktarını azaltma kararı, Gazze’deki insani ihtiyaçlarla mevcut kaynaklar arasındaki farkı bir kez daha ortaya koydu. Gıda desteğinin yanı sıra temiz suya, sağlık hizmetlerine ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimde yaşanan sorunlar, bölgedeki yaşam koşullarını ağırlaştırıyor.

Yardımların sürdürülebilmesi için uluslararası finansmanın artırılması gerektiği vurgulanırken, kesintilerin ne zaman sona ereceğine ilişkin henüz kesin bir takvim açıklanmadı.