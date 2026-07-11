BM’den Gazze’de salgın uyarısı: Lojistik kısıtlamalar sağlık altyapısını çökertiyor

Sahadan gelen son makroekonomik ve insani raporlar, Gazze Şeridi’ndeki kamusal sağlık tablosunun alarm verdiğini gösteriyor. Bölge genelinde akut solunum yolu enfeksiyonları ile ciddi deri hastalıkları en yaygın şikayetler haline gelirken, altyapı tahribatı krizin derinleşmesindeki en büyük etken olarak öne çıkıyor. Özellikle Han Yunus ve çevresinde temiz içme suyu şebekelerinin zarar görmesi ve arıtma tesislerinin çalıştırılamaması, su kaynaklı bulaşıcı hastalıkları kontrol edilemez bir noktaya taşıyor.

Lojistik kanallardaki tıkanmalar nedeniyle sabun, dezenfektan ve hijyen kitleri gibi temel koruyucu malzemelerin bölgeye girişine izin verilmemesi, çadır kentlerdeki aşırı yoğunlukla birleştiğinde bulaşıcı hastalıkların yayılması için elverişli bir ortam yaratıyor. Sadece son bir hafta içerisinde bölgede 18 binden fazla yeni suçiçeği, parazit kaynaklı dış istila ve bakteriyel bir deri enfeksiyonu olan impetigo vakasının resmi olarak kayıt altına alınması durumun ciddiyetini kanıtlıyor.

Tıbbi tedarik zincirindeki kesintiler hizmetleri felç ediyor

İnsani yardım kuruluşları ve sağlık ortakları, bölge genelinde 200'den fazla mobil ve sabit noktada çeyrek milyona yakın tıbbi konsültasyon gerçekleştirerek salgını kontrol altına almaya çalışsa da yapısal engeller operasyonel kapasiteyi sınırlandırıyor. Bölgede enerji ihtiyacını karşılayan jeneratörlerin çalışması için kritik önemdeki yakıt ve madeni yağ maliyetlerinin fırlaması, teknik yedek parçaların tedarik edilememesi ve en temel ilaç stoklarının tükenmesi tedavi süreçlerini sekteye uğratıyor.

Salgının daha büyük bir bölgesel sağlık krizine dönüşmesini engellemenin tek yolu, tıbbi ve lojistik malzemelerin önündeki sınır blokajlarının ivedilikle kaldırılmasıdır. Akut ilaç eksiklikleri ve hijyen ürünlerine getirilen kısıtlamalar sürdüğü müddetçe, sahadaki tıbbi müdahalelerin kalıcı bir çözüm üretmekten uzak kalacağı net bir şekilde görülüyor.