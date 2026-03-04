BM’den Güneydoğu Asya ülkelerine barış çağrısı

Birleşmiş Milletler, Güneydoğu Asya’daki sınır ihtilaflarının şiddet yoluyla değil, diplomatik kanallarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. BM yetkilileri, olası çatışmaların hem bölgesel istikrarı hem de ekonomik dengeleri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Sınır bölgelerinde riskler ve önlemler

Açıklamada, sınır bölgelerinde yaşanabilecek yanlış anlamaların ve provokatif adımların ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Bu nedenle gözlem ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi önerildi. BM, tarafları müzakere masasına oturmaya ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm aramaya çağırdı.

BM’nin açıklamasında ayrıca, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun sürece dahil edilmesi gerektiği ifade edildi. Tarafların karşılıklı güveni sağlamasının ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmesinin, uzun vadede bölge halkının güvenliği ve ekonomik refahı için kritik olduğu aktarıldı.

Yetkililer, barışçıl çözümün sadece çatışmaları engellemekle kalmayacağını, aynı zamanda bölgedeki ticaret ve yatırım ortamını da güçlendireceğini belirtti. BM, taraflara bu konuda somut adımlar atma çağrısı yaptı ve uluslararası kurumlarla iş birliğinin önemini bir kez daha hatırlattı.