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BM'den ihmal edilen kriz bölgelerine 110 milyon dolarlık destek

Birleşmiş Milletler, küresel insani yardım fonlarının hızla azaltıldığı bu süreçte dünya genelinde ihmal edilen insani kriz bölgelerine acil yardım için 110 milyon dolar kaynak ayırdı.

Haber Merkezi
AA
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BM'den ihmal edilen kriz bölgelerine 110 milyon dolarlık destek
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BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BM'den konuya ilişkin açıklama

Açıklamada, "BM, küresel insani yardım fonlarının hızla azaldığı bu süreçte Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki dünyanın en az fonlanan ve ihmal edilen 10 krizinde hayat kurtarıcı yardımı artırmak için CERF'den 110 milyon dolar ayırdı." denildi.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin acilen insani yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret edilen açıklamada, fonların her yıl azaldığı, bu sene de çok düşük seviyelerde olmasının beklendiği vurgulandı.

CERF fonunun Çad, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Honduras, Moritanya, Nijer, Somali, Venezuela ve Zambiya'daki insani müdahaleyi de destekleyeceği kaydedildi.

Fonların ayrıca, iklim krizinden etkilenenleri korumak için hayat kurtarıcı girişimleri de destekleyeceğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, "Çatışmalar, iklim değişikliği ve ekonomik çalkantılarla boğuşan ülkeler için acımasız fon kesintileri ve insani ihtiyaçların ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Fletcher, bu acil durum fonunun tahsisinin, en çok ihtiyaç duyulan yerlere hızla yönlendirildiğini kaydetti.

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