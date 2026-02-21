BM’den İran-ABD gerilimine diplomatik uyarı

BM, bölgedeki hareketliliğin yalnızca iki ülkeyi değil, tüm çevre ülkeleri etkileyebileceğini vurguluyor. Açıklamada, askeri tatbikatlar ve karşılıklı tehdit mesajlarının gerilimi artırdığı ve bu durumun önlenmesi gerektiği ifade edildi.

İran, olası bir ABD müdahalesi karşısında kararlı ve orantılı bir yanıt vereceğini belirtirken, ABD de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırmış durumda. BM’nin çağrısı, bu hareketliliğin yarattığı risklerin azaltılması ve tarafların sorunları görüşmeler yoluyla çözmesi amacıyla yapılıyor.

Taraflara çağrı

BM, iki ülkeye sadece çatışmayı önleme değil, anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözme sorumluluğunu hatırlatıyor. Açıklamada, tarafların gerilimi azaltacak adımlar atması ve diplomasi kanallarını sürekli açık tutması gerektiği net bir şekilde ifade edildi.

Son dönemdeki gelişmeler, Ortadoğu’da istikrarın hala kırılgan olduğunu ve diplomatik çabaların önemini bir kez daha gösteriyor. BM’nin mesajı, uluslararası toplumun bölgeyi yakından izlemesi ve olası krizlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ortaya koyuyor.