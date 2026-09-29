BM'den İsrail'e çağrı: Gazze'ye kış malzemeleri için acil onay verin

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Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında konuştu. Gazze'de halkın büyük bölümünün barınaklarda yaşamak zorunda kaldığını belirten Sözcü, kış hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

Eylül ayının ilk üç haftasında Gazze nüfusunun yüzde 10'unu barındıran 88 bölgede toplu ısınma noktaları oluşturulduğunu söyleyen Dujarric, buna rağmen malzeme eksikliğinin aşılamadığını ifade etti.

Binlerce ısınma noktasına ihtiyaç var

Dujarric, mevcut ihtiyaçları şöyle sıraladı:

"Barınak kitleri, ısıtıcılar ve düzenli yakıt sevkiyatının yanı sıra çok daha fazla çadıra ihtiyaç duyulmaktadır. Hava sıcaklıkları düştüğünde halkın ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce ısınma noktasına gereksinim duyulacaktır."

BM Sözcüsü, "İsrail makamlarının kritik önem taşıyan malzemelerin girişine onay vermesi ve bunu hızla yapması gerekmektedir" dedi.

Çadır ve kışlık giysi açığı

Gazze'de yıpranan barınakların yenilenmesi ve tıkanan drenaj hatlarının açılması gerektiğini vurgulayan Dujarric, finansman sorununa da dikkat çekti.

Satın alma sürecindeki çadır, branda ve yalıtım kitlerinin yalnızca 50 bin haneyi destekleyebileceğini söyleyen Dujarric, kışlık giysi stokunun ise yaklaşık 9 bin haneye yetecek düzeyde olduğunu bildirdi.

Batı Şeria uyarısı

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'da da tabloya değindi. İsrail makamlarının El Halil'e bağlı Masafer Yatta bölgesini 'atış talim bölgesi' ilan ettiğini hatırlatan Sözcü, bölgedeki her 5 Filistinliden birinin son 4 haftada yerinden edilmiş veya yıkımdan etkilenmiş olabileceğini söyledi.

Batı Şeria'da perşembe günü 35 ev ve diğer yapıların yıkımından etkilenen Filistinliler hakkında BM insani yardım ortaklarından bilgi aldıklarını kaydetti.