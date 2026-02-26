BM’den kritik güvenlik uyarısı: Mevcut düzen değişen dünyayı yönetmekte yetersiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı’nda yaptığı konuşmada, dünya güvenliği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Guterres, uluslararası güvenlik düzeninin hızla değişen koşullar karşısında artık yeterli olmadığını vurgulayarak, ülkeleri yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için harekete geçmeye çağırdı.

Konuşmasında artan küresel askeri harcamalara dikkat çeken Guterres, geçen yılın rakamlarının 2,7 trilyon doları aştığını ve bunun, tüm kalkınma yardımlarının yaklaşık 13 katına denk geldiğini belirtti. Guterres, bu durumun sadece ekonomik değil, güvenlik açısından da ciddi riskler yarattığını belirtti.

"Silahsızlanma ve nükleer kontrol konularında işbirliği olmadan felaket riski giderek büyüyor"

Guterres, uluslararası hukukun birçok bölgede ihlal edildiğine işaret ederek, bu durumun küresel güvensizliği artırdığını ifade etti. “Silahsızlanma ve nükleer kontrol konularında işbirliği olmadan felaket riski giderek büyüyor” dedi ve liderleri sorumluluk almaya çağırdı.

Guterres’in mesajı yalnızca hükümetlere değil, uluslararası kurumlara da yönelik. Diyalog, işbirliği ve şeffaflık temelinde bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirten Genel Sekreter, bu adımların dünya barışını ve istikrarını korumak açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Son olarak Guterres, mevcut sistem değişmezse, küresel güvenlik tehditlerinin giderek artacağını ve yalnızca yenilenmiş bir güvenlik mimarisiyle bu risklerin azaltılabileceğini bir kez daha hatırlattı.