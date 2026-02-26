  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM’den kritik güvenlik uyarısı: Mevcut düzen değişen dünyayı yönetmekte yetersiz
Takip Et

BM’den kritik güvenlik uyarısı: Mevcut düzen değişen dünyayı yönetmekte yetersiz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası güvenlik düzeninin hızla değişen dünyayı yönetmede yetersiz kaldığını belirterek, yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulması çağrısı yaptı.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM’den kritik güvenlik uyarısı: Mevcut düzen değişen dünyayı yönetmekte yetersiz
Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı’nda yaptığı konuşmada, dünya güvenliği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Guterres, uluslararası güvenlik düzeninin hızla değişen koşullar karşısında artık yeterli olmadığını vurgulayarak, ülkeleri yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için harekete geçmeye çağırdı.

Konuşmasında artan küresel askeri harcamalara dikkat çeken Guterres, geçen yılın rakamlarının 2,7 trilyon doları aştığını ve bunun, tüm kalkınma yardımlarının yaklaşık 13 katına denk geldiğini belirtti. Guterres, bu durumun sadece ekonomik değil, güvenlik açısından da ciddi riskler yarattığını belirtti.

"Silahsızlanma ve nükleer kontrol konularında işbirliği olmadan felaket riski giderek büyüyor"

Guterres, uluslararası hukukun birçok bölgede ihlal edildiğine işaret ederek, bu durumun küresel güvensizliği artırdığını ifade etti. “Silahsızlanma ve nükleer kontrol konularında işbirliği olmadan felaket riski giderek büyüyor” dedi ve liderleri sorumluluk almaya çağırdı.

Guterres’in mesajı yalnızca hükümetlere değil, uluslararası kurumlara da yönelik. Diyalog, işbirliği ve şeffaflık temelinde bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirten Genel Sekreter, bu adımların dünya barışını ve istikrarını korumak açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Son olarak Guterres, mevcut sistem değişmezse, küresel güvenlik tehditlerinin giderek artacağını ve yalnızca yenilenmiş bir güvenlik mimarisiyle bu risklerin azaltılabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Stratejik dönemeçte Almanya, Çin ile yeni bir denge kurabilecek mi?Stratejik dönemeçte Almanya, Çin ile yeni bir denge kurabilecek mi?Dünya
Gazze’de yardım operasyonları tehlikede: İsrail’in engelleri kritik seviyedeGazze’de yardım operasyonları tehlikede: İsrail’in engelleri kritik seviyedeDünya
NATO’dan Ukrayna mesajı: Barış olmadan Avrupa’da güvenlik sağlanamazNATO’dan Ukrayna mesajı: Barış olmadan Avrupa’da güvenlik sağlanamazDünya

 