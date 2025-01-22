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BM'den kritik uyarı: İsrail, soykırımı Batı Şeria'ya taşıyabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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BM'den kritik uyarı: İsrail, soykırımı Batı Şeria'ya taşıyabilir
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Albanese, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı geniş çaplı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünkü saldırılarda 10 filistinli  hayatını kaybetti

Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığına işaret eden Albanese, dünkü saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısına tepki göstererek, "Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun dün Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı geniş çaplı saldırılarda biri çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Askeri araçların yanı sıra iş makinalarıyla Cenin Mülteci Kampı'na giren İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor.

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